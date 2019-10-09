РИАМО – 9 окт. В аэропорту Домодедово на складе временного хранения «Домодедово-Карго» задержали партию осетровых рыб из Армении весом 34,5 килограмма из-за отсутствия идентификационного номера, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Изъятие провели 5 октября на СВХ ООО «Домодедово Карго». Партия икры осетровых рыб поступила из Республики Армения в адрес ООО «Гранд Кавиар».

«При проведении ветеринарного контроля установлено нарушение приказа Росрыболовства «О маркировании икры осетровых рыб, предназначенной на экспорт», выразившееся в отсутствии необходимой информации на маркировочной этикетке. Кроме того, не указаны код происхождения икры (дикая рыба либо аквакультура), год вылова, год переупаковки», – говорится в сообщении.

Также не были указаны официальный регистрационный код перерабатывающего предприятия и двухбуквенный код ISO страны происхождения. Управлением принято решение о возврате груза в страну отправления.