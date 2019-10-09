РИАМО - 9 окт. В Подмосковье завершают выполнение программы по комплексному благоустройству дворов, уже благоустроили 1234 двора из 1360, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области мы ежегодно благоустраиваем не менее 10% дворовых территорий Московской области», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Полностью работы завершили в 59 округах: Зарайске, Ступине, Чехове, Коломенском, Клину, Дмитровском, Можайском, Солнечногорске, Дзержинском, Котельниках, Лосино-Петровском, Протвине, Балашихе, Ивантеевке, Павловском Посаде, Краснознаменске, Воскресенске, Шатуре, Жуковском, Красноармейске, Пущине, Лыткарине, Фрязине.

Кроме того, на 100% работы завершили в Электростали, Кашире, Рузском округе, Красногорске, Раменском, Богородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском округах, Электрогорске, Лотошине, Королеве, Ленинском округе, Долгопрудном, Власихе, Рошале, Серебряных Прудах, Одинцовском округе, Серпухове, Химках, Реутове, Подольске, Дубне, Звенигороде, Озерах, Люберцах, Егорьевске, Щелкове, Восходе, Молодежном, Талдомском округе, Черноголовке, Шаховской, Мытищах, Луховицах, Бронницах, Лобне.

С 2015 по 2018 годы в Подмосковье благоустроили 6201 двор, что составляет 48% от общего количества.

В ходе благоустройства во дворах устанавливают детские площадки, обеспечивают наружное освещение, обустраивают парковки, информационные стенды, проводят озеленение, устанавливают урны и лавочки.