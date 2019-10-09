РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В микрорайоне Львовский Подольска отремонтировали уличный фонарь на Московской улице после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в микрорайоне Львовский. Он отметил, что на улице Московская не работает фонарь уличного освещения.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности фонарей уличного освещения в микрорайоне Львовский, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.