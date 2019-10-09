РИАМО - 9 окт. Полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по городскому округу Жуковский подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Соответствующее заявление о противоправных действиях сотрудника поступило в дежурную часть УМВД Подольска.

«По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлекли двух должностных лиц.

По данным СМИ, сотрудник полиции познакомился с 13-летней девочкой и длительное время переписывался с ней в соцсетях.