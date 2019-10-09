РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Сотрудники Балашихинского теруправления «Мособлпожспас» в рамках мероприятия по пожарной безопасности подарили «тревожный чемоданчик» с памятками по поведению в различных чрезвычайных ситуациях воспитанникам детского сада №8 «Ягодка» в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на странице Балашихинского ГКУ СиС МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие «Путешествие по правилам пожарной безопасности» провели 8 октября в рамках месячника гражданской обороны. В актовом зале детского сада юные воспитанники разыграли целый спектакль.

«Открыли занятие мальчики, одетые в форму пожарных, и прочитали стихи на пожарную тематику. Дети, собравшиеся в зале, отвечали на вопросы, отгадывали загадки и показали незаурядные знания по правилам пожарной безопасности. Замначальника ПСЧ №201 Балашихинского управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков подарил ребятам плакаты с буквами алфавита «Азбука МЧС» и «тревожный чемоданчик» – папку с различными памятками по поведению детей в различных чрезвычайных ситуациях, разработанными их сотрудниками», – говорится в сообщении.

Заведующая детским садом Наталия Филина отметила, что ребята были заинтригованы, им очень хотелось узнать, что же лежит внутри чемоданчика. Открыв его, они достали все листовки и подробно прочитали каждую из них.

«Теперь ребята знают, какую опасность представляет собой огонь, что нужно делать, если они обнаружили пожар, куда и по каким телефонам необходимо звонить. Также мы разобрались, как правильно нужно действовать при урагане и наводнении. Спасибо нашим пожарным за такой полезный подарок», – пояснила Филина.

В конце занятия ребята поблагодарили представителя пожарной службы и торжественно пообещали ему не баловаться со спичками. Закончилось мероприятие общим фото.