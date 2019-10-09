РИАМО - 9 окт. При встрече с кабаном в лесу запрещено как-либо провоцировать животное и близко к нему подходить, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В Луковском участковом лесничестве при приемке работ по уходу за лесами в молодняках вблизи деревни Боровково лесничие заметили семейство кабанов, которые искали себе пропитание на поле рядом с лесом. При этом лесничие не стали близко подходить к диким зверям.

«Известно, что, защищая свое потомство, самки могут напасть на человека. Убегать от разъяренного кабана бесполезно, лучше попытаться уйти в сторону или залезть на дерево. Главное – не вставать на его пути и не кричать», – отмечается в сообщении.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова, при встрече с лесными обитателями необходимо соблюдать дистанцию.

«Животный мир в Подмосковье достаточно дружелюбен. Но не стоит подходить близко и провоцировать животных на агрессию», – напомнил Советников.

Дикие кабаны – это очень сильные и быстрые животные. Вес некоторых матерых самцов может достигать 250 килограммов. Кабаны живут по всей Евразии от Западной Европы до Дальнего Востока. Излюбленными местами их обитания являются широколиственные леса, но этих зверей можно встретить и в лесостепи, и в тростниковых зарослях по поймам рек.