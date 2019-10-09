РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске собственники многоквартирного дома на Пахринском проезде накопили на спецсчете порядка 6 миллионов рублей и направили их на капремонт, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель Подольского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов (АПСМКДМО) Ольга Дорофеева.

«Член Подольского отделения АПСМКДМО, председатель совета многоквартирного дома на Пахринском проезде, 12, Лариса Квасова накопила вместе с собственниками с мая 2014 года на спецсчете дома порядка 6 миллионов рублей несмотря на долги некоторых жильцов. По решению совета она направила около 5,5 миллионов рублей на капремонт. Знания, терпение, нацеленность на положительный результат Квасовой позволили капитально преобразовать дом по двум важным системам: водоотведению и замене электрооборудования и электропроводки», – сказала Дорофеева.

По ее словам, Квасова вместе с жителями своего дома при поддержке управляющей организации МУП «ДЕЗ» одна из первых продемонстрировала пример ответственного и грамотного собственника. Ее опыт работы со спецсчетом пригодится и другим собственникам, потому что жители могут сами решать, когда и какие первоочередные работы по капитальному ремонту в доме необходимо выполнить, участвовать в выборе подрядчика.

«Работа по замене выпусков в колодцы произведена по новой современной технологии – бестраншейным способом, без вскрытия грунта. Эта технология доступна далеко не всем подрядчикам, но нам повезло. С помощью специальной установки старые выпуски разрушили и установили новые. Территорию возле подъездов сохранили. Подрядчику «Центру организации капитального ремонта» (ЦОКР) огромная благодарность от жителей дома!» – сказала Квасова.

У совета дома есть свой сайт www.pahrinka12.ru, откуда жители получают своевременную информацию. Туда же выложили полный пакет необходимых документов, нюансы подготовки, организации работ по капитальному ремонту со спецсчетом. Теперь все желающие могут ознакомиться с полезным опытом совета МКД.