До запуска первой линии Московских центральных диаметров остается около двух месяцев. МЦД свяжут в единую сеть железнодорожный транспорт Москвы и Подмосковья, что сильно облегчит жизнь жителям региона. Подмосковные пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, рассказали РИАМО, как МЦД изменит их жизнь.

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>

Удобная инфраструктура

Главный плюс МЦД – в улучшенной инфраструктуре самих линий и прилегающего пространства вокруг них. Это будет более логично работающий московский транспортный узел, считает Илья, эксперт по логистике.

«Не придется подстраивать свои планы под расписание электричек, искать альтернативные маршруты в случае ремонта путей или отмены поездов», - говорит он.

По его мнению, некоторым людям сначала будет сложно понять, как это все работает. Поэтому чем больше организуют точек для пересадки, тем лучше.

С ним согласен и Антон, который работает в Москве программистом. Однако он сомневается, что МЦД на самом деле смогут перевозить пассажиров до часу ночи, как заявлено. Если МЦД будут работать аналогично расписанию МЦК, где час ночи это время, когда поезд уже прибывает на конечную станцию, то пассажирам понадобится привыкнуть к такому режиму и не опаздывать на посадку. Ведь последний поезд будет отправляться не в час ночи, а значительно раньше.

Стоимость проезда на МЦД>>

График движения для современного человека

Преподаватель английского Ольга пять лет ежедневно ездит на работу из Нахабина в Москву. Ежедневно она сталкивается с толкучкой на перроне и «битвами» за место в электричке. Также ей приходится совершать перебежки от железнодорожной станции до метро. И все потому, что нынешнее расписание не стыкуется с ее плавающим рабочим графиком. Когда уроки в языковой школе начинаются в полдень, ей все равно приходится выезжать раньше, иначе она попадает на перерыв в расписании электричек.

«Провалы» в графике электричек крадут мое время, поэтому я очень жду запуска МЦД с непрерывным графиком движения поездов. Это будет моим спасением», - говорит женщина.

Она считает длительные перерывы в расписании электричек давно устаревшим явлением - темп жизни современного человека требует от транспорта скорости и надежности.

«Когда тебя дома ждет семья, потеря лишних часов в дороге, необходимость выстраивать день в зависимости от движения транспорта – неприемлема. Верю, что МЦД облегчит мою жизнь!» - резюмирует Ольга.

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Уровень комфорта

Менеджер из Подольска Андрей ежедневно проводит в электричке около двух часов, поэтому для него очень важно, насколько качественно он использует это время.

«Жду запуска новеньких «Иволг», в которых есть Wi-Fi и розетки для телефонов. Возможность посмотреть в дороге кино значительно снижает уровень накопленного за день стресса», - считает он.

Любой современный человек без смартфона как без рук, и остаться без зарядки для него означает потерять связь с миром.

«Когда разъем для зарядки у тебя под сиденьем, это очень удобно», - говорит Андрей.

Другой важной опцией комфорта в поездах «Иволга» он считает места для крепления велосипедов.

«Сейчас перевозить в будние дни велосипед в электричке - форменный мазохизм. С запуском МЦД смогу брать его с собой», - резюмирует Андрей.

Программист Олег идет дальше и сравнивает уровень комфорта «Иволг» и «Ласточек». Он отмечает, что в первых сидения расположены очень удобно - друг напротив друга, и человеку не приходится вставать, чтобы пропустить другого к выходу, как приходится делать в поездах «Ласточка».

«С сиденьями друг напротив друга удобно занимать место у окна, когда все сидят. К тому же в «Иволге» расстояние между сиденьями чуть больше, чем в обычной электричке - так будет удобней садиться, если вагоны набиты битком», - говорит он.

Чтобы протестировать новые поезда, он летом специально проехал на «Иволге» от Тушино до Рижского вокзала.

Еще одним преимуществом новой «Иволги» перед поездом «Ласточка» является количество USB-розеток – они здесь у каждого сидения.

«Это очень удобно - не придется носить с собой зарядку, достаточно только провода», - отмечает он.

А вот для Антона запуск МЦД не изменит характер ежедневных поездок, но позволит с комфортом ездить в парки «Царицыно», «Покровское-Стрешнево» и «Фили» с велосипедом. Также он собирается быстрее добираться до «Беговой».

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Туалеты с полным «фаршем»

Для Анны, мамы двоих детей из Красногорска, самой актуальной опцией новых поездов являются удобные туалеты. Это позволит ей чаще выбираться в Москву с детворой. Она объясняет, что ее двойняшки-трехлетки всегда просятся по нужде именно в поезде, и приходится выходить с ними раньше времени в поисках места, куда можно их отвести.

«В «Иволгах» обещают полный «фарш» в туалетах - дозаторы для мыла, смесители, электросушилки и пеленальные столики. Наша семья это точно оценит!» - говорит Анна.

Она добавляет, что в обычных электричках порой такие туалеты, что туда страшно заходить с маленькими детьми.

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Новаторские предложения пассажиров

Есть среди пассажиров и такие, кто не просто ждет запуска МЦД, но и активно участвует в улучшении их работы.

Так, Михаил Бураков, инженер из Долгопрудного, предложил обозначить на обновленной схеме московского метро, МЦК и МЦД границу тарифных зон Московских центральных диаметров. И оно было принято.

«В знак благодарности за вклад в улучшение навигации на московском железнодорожном транспорте экземпляр схемы мне вручили в демонстрационном павильоне МЦД», - говорит новатор.

Теперь он с нетерпением ждет запуска первой очереди диаметров.