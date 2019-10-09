РИАМО – 9 окт. Специалисты сервиса OneTwoTrip опросили 1271 пользователя и выяснили, какими способами люди пользуются, чтобы сэкономить на путешествии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Авиабилеты по близлежащим направлениям ищут 79% опрошенных, чтобы найти выгодные рейсы. Также среди респондентов популярны сравнение цен на путешествие разными видами транспорта (69%) и проверка стоимости перелета в соседние даты (так экономят 79,5% туристов)», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, иногда билеты выгоднее покупать во вторник, так как по средам авиакомпании корректируют цены с учетом изменения курса валют.

Также туристы стараются бронировать отели с возможностью бесплатной отмены, чтобы забронировать заново в случае, если цены снизятся. А некоторые, напротив, оплачивают сразу после бронирования. Цены зачастую оказываются ниже, также можно сэкономить за счет колебания валют.

Путешествие можно сделать не только дешевле, но и интереснее за счет составных маршрутов. Например, добраться до Барселоны проще и дешевле на поезде из Мадрида. 45% опрошенных отметили выгоду такого способа.

Сэкономить можно и благодаря программам лояльности. Бонусами можно оплачивать частично или полностью стоимость билетов и проживания в отелях.

Эксперты также рекомендуют при поиске билетов или отеля использовать режим «инкогнито», есть вероятность, что в таком случае покупка обойдется дешевле.