РИАМО – 9 окт. На Земле в период с 21 по 26 октября ожидается магнитная буря, метеозависимым людям рекомендуется ограничить физические нагрузки и стараться не нервничать, сообщается на сайте «Метеовести».

«Слабая геомагнитная буря уровня G1 прогнозируется 24-25 октября, но в период 21-26 октября ожидаются геомагнитные возмущения в пределах четырех баллов», — говорится в сообщении.

Геомагнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Буря происходит из-за поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействия с магнитосферой планеты.

В дни магнитной бури рекомендуется ограничить физические нагрузки и стараться не нервничать.