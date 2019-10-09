РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В Екатерининском сквере Подольска волонтеры движения Георгиевского сестричества милосердия накормили бесплатным обедом малоимущих и бездомных округа, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Члены Георгиевского сестричества милосердия кормили бесплатным обедом бездомных и малоимущих горожан 8 октября.

«Среди пришедших было большое количество пенсионеров. Кормление осуществляется ежедневно благотворительными организациями и приходами города, один раз в месяц – очередь Георгиевского сестричества. В прошлый раз мы обращались за помощью автоволонтера для осуществления кормления, но в этот раз мы справились. Теперь данная просьба актуальна на 5 ноября», – говорится в сообщении.