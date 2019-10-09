РИАМО – 9 окт. В подмосковных Мытищах в полном объеме завершена программа ремонта территорий социально – значимых объектов, так, дорожные службы заменили около 4,9 тысячи квадратных метров покрытия на привокзальной площади, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Теперь для 2 тысяч жителей города проезд на общественном транспорте станет комфортнее. Автовокзал расположен рядом с железнодорожной станцией и находится рядом с пятью крупными микрорайонами города: 24-й микрорайон, 26-й микрорайон имени Ю.А. Гулько, микрорайоны имени Г.Т. Шитикова, имени В.М. Колонцова и микрорайон 36А», – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе обновили 10 тысяч квадратных метров покрытия на территории Мытищинской городской клинической больницы на улице Коминтерна, где расположен целый комплекс – больница, поликлиника №1, женская консультация, консультативно-диагностическое отделение для детей, инфекционное, терапевтическое и патологоанатомическое отделения.

В рамках ремонта выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия.

Ранее в Мытищах завершили ремонт 120 участков дорог общей протяженностью около 40 километров, из них 19 дорог были выбраны жителями в результате голосования на портале «Добродел». Для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории муниципалитета построили девять тротуаров вдоль Пироговского шоссе в деревнях Высоково, Свиноедово и Коргашино, Осташковского шоссе в деревне Погорелки, дорог: Жостово – Чивирево в деревне Жостово и А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Новосельцево в деревне Новосельцево.

Ознакомиться с адресным списком ремонта можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.