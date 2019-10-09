РИАМО - 9 окт. Кинотеатр «Арктика», который в свое время выбрал для выступления Владимир Высоцкий, сможет купить победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Здание имеет три этажа и подвальное помещение. Внутри проведены все необходимые инженерные коммуникации, а находится оно в полностью сформированном районе с развитой жилой застройкой.

«Победитель аукциона сможет открыть в здании кинотеатр на три кинозала с интеграцией точек питания или фреш-маркета. Инвестиционные затраты в «Арктику» составляют порядка 123 миллионов рублей. Учитывая среднюю ежегодную выручку более 60 миллионов рублей и ежегодные расходы на уровне 30 миллионов, срок окупаемости проекта составит около 7,5 лет», – сказал заместитель генерального директора ГУП города Москвы «Центр Управления городским имуществом» Александр Окунев.

Стартовая цена за здание площадью 2,6 тысячи квадратурных метров составляет 84,1 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 31 октября 2019 года.

«Кинотеатр «Арктика» в свое время выбрал в качестве места для своего выступления Владимир Высоцкий. Предпочел он его самому популярному на тот момент кинотеатру «Космос». Поэтому даже сейчас жители района, где расположено здание, трепетно относятся к его судьбе. Будущее культового кинотеатра также будет связано с культурой – именно такое назначение имеет выставленный на продажу лот», – резюмировал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.