РИАМО – 9 окт. Экспортеров Подмосковья пригласили принять участие в выставке в Казахстане, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

С 6 по 8 ноября фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует участие товаропроизводителей Подмосковья в международной продуктовой выставке «WorldFood Kazakhstan».

«Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Атакент» в Алма-Ате. В выставке буду представлены более 456 компаний из 36 стран мира, участие для экспортеров региона в коллективном стенде – бесплатное», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он пояснил, что для участия в выставке приглашаются производители рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, мороженого, масложировой продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, бакалеи, овощей и фруктов и других наименований.