РИАМО - 9 окт. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре партии гвоздик из Нидерландов нашли опасного вредителя, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В растениях нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством цветы уничтожили.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур.