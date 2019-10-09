РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. В подмосковных Люберцах 30 человек предпенсионного и пенсионного возрастов смогли найти работу после переобучения по разным направлениям подготовки, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» состоялся тематический прием по вопросам занятости, обучения, подготовки и переподготовки граждан предпенсионного и пенсионного возрастов для анализа имеющихся у населения проблем.

«30 человек прошли переобучение по таким направлениям подготовки, как 1С кадры и бухгалтерия, оператор ПК, социальный работник, мастер ногтевого сервиса, парикмахер. Все они трудоустроились», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.

Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена, в том числе в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение».