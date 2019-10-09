РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Мусорные навалы убрали с контейнерной площадки на Реутовской улице в Балашихе после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров на улице Реутовская, между домами №№15 и 14. Она отметила, что по горам мусора уже бегают крысы и попросила принять соответствующие меры.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в Балашихе на улице Реутовская, дома №№15 и 14 и сообщает, что вывоз мусор осуществлен. Фото прилагается», – сказал заместитель руководителя ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.