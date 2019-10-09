РИАМО - 9 окт. В Останкинском районе столицы застройщик ЖК «Green park» получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Трехэтажное здание дошкольного учреждения общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров построено на Сельскохозяйственной улице, владение 35», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что проект детсада создали при участии архитекторов из Франции. Учреждение рассчитано на 225 детей, их разделят на девять групп.

На третьем этаже садика создали зимний сад. Этот зеленый уголок познакомит малышей с окружающим миром и научит бережному отношению к природе.

Во дворе детсада построили детские площадки с теневыми навесами и современным оборудованием. Все элементы сделаны из экологичных материалов.