РИАМО - 9 окт. На выставке «Золотая осень-2019» 50 регионов России представляют свои сельхоздостижения, попробовать лучшие продукты со всей России можно на ВДНХ и в центре Москвы, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Подмосковье на выставке представляет большой стенд. Более 25 подмосковных хозяйств представляют гостям выставки все самое лучшее, интересное и вкусное - уникальные региональные продуктовые бренды, качество которых уже оценено большим количеством наград. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, в среду планируется подписать 18 соглашений с общим объемом инвестиций более 14 миллиардов рублей.

«Такую масштабную неделю мы проводим впервые. В центре столицы открылся гастрономический фестиваль, в котором участвуют производители со всей страны. На разных площадках можно своими глазами увидеть, каким стало наше сельское хозяйство, попробовать и купить продукты. Главное событие пройдет здесь - на ВДНХ. Свои достижения представляют 50 регионов», - сказал Медведев.

Он отметил, что это позволяет познакомиться с региональными брендами, также в экспозиции принимает участие 77 иностранных компаний.

«Также впервые пройдет Международный агропромышленный форум. <...> Там мы обсудим производство экологической и органической продукции. На «Золотой осени» всегда очень хорошее настроение, это одна из самых приятных выставок, все улыбаются, видны результаты труда. Экспозиция и деловая программа с каждым годом становятся все более насыщенными», - заключил Медведев.

Выставка «Золотая осень – 2019» проходит с 9 по 12 октября в Москве на территории ВДНХ. Стенд Московской области расположен в середине центрального павильона №75.