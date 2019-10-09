РИАМО - 9 окт. В СНТ «Лотос» городского округа Шатура обнаружили тело 71-летнего жителя Москвы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Тело нашли утром 8 октября. Внешних признаков насильственной смерти не выявили, однако позже выяснилось, что пожилого мужчину убили.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Шатура житель Москвы 1977 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений», — сказал собеседник агентства.

Известно, что погибший и подозреваемый были зарегистрированы в одной квартире в Москве на улице Енисейская. Задержанный мужчина уже был ранее судим за незаконной приобретение и сбыт наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».