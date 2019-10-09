РИАМО – 9 окт. Неизвестный украл сумку с 30 тысячами евро у посетительницы одного из ресторанов, расположенных на Пушкинской площади в центре столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился замгендиректора по безопасности одной из компаний с сообщением о краже.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в ресторане неизвестный совершил кражу сумки, принадлежащей женщине, в которой находились 30 тысяч евро, после чего скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что материальный ущерб составил около 2,1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).