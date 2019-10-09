РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. Жительница многоквартирного дома на улице 8 Марта в подмосковном Подольске пожаловалась на еле теплые батареи отопления.

«В жилом многоквартирном доме №7 по улице 8 Марта очень плохое отопление. В конце сентября батареи в доме были холодными, а сейчас, несмотря на низкую температуру на улице, еле теплые», – сообщила «РИАМО в Подольске» жительница.

Как пояснила диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ», отопление в жилые дома дает МУП «Подольская теплосеть». В некоторых домах имеются перебои в подаче.

«В данном случае отопление есть, просто пока низкое. Вероятнее всего, как только температура воздуха опуститься ниже, то подачу тепла увеличат», – отметила диспетчер.

Жительница уже обратилась с жалобой в администрацию округа и планирует обращаться в Госжилинспекцию Подмосковья.