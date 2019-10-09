РИАМО - 9 окт. На набережной Марка Шагала на месте демонтированного Староданиловского моста появятся «пушистые холмы» и цветущие сады, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Зона садов с цветами и кустарниками формируется на том месте, откуда начинался старый Староданиловский мост. Его построили в начале XX века и демонтировали в связи с износом конструкций в 1961 году, однако часть конструкций осталась до наших дней.

«С площади 130 квадратных метров под сады с помощью плавкрана было вытащено 180 железных балок и 160 вертикальных шпунтов. Затем строители сделали каменное основание и подложку из щебня и песка, чтобы откос не сползал в воду. Берег укрепили георешеткой и положили поверх нее плодородный грунт», – заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на территории высадят более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов – тюльпанов и нарциссов. Первая часть работ по благоустройству набережной завершится в ноябре, вторая – до середины 2020 года.

Всего на набережной Марка Шагала протяженностью 820 метров будет четыре «зеленые» зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, а также зона «Пушистые холмы», имитирующая лес. Всего высадят 274 дерева, причем некоторые крупномеры будут достигать высоты 7 метров.