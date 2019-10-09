РИАМО – 9 окт. Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о завершении инвестиции в создание совместной компании в сфере электронной коммерции – AliExpress Russia, пишет в среду газета «Ведомости».

«Эти же компании-участники объявили о планах создать еще один совместный бизнес в России – в сфере платежных систем. Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и платежная система Alipay планируют создать предприятие, которое будет предоставлять цифровые платежные услуги и электронные кошельки российским пользователям», – говорится в сообщении.

Стороны подписали не обязывающее соглашение. Mail.ru Group внесет активы в виде «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, став крупнейшим акционером в этом СП с долей 40%.

До сих пор Alipay в России работал в основном для китайских граждан: с ростом турпотока из Китая с этой платежной системой начали работать крупные российские ритейлеры, в том числе «Дикси», «Азбука вкуса», ЦУМ, магазины Mercury Group. Ежемесячно китайской платежной системой в России на конец 2018 года пользовались около 100 тысяч человек.

Всего у Alipay, по собственным данным, более 1 миллиарда пользователей с учетом тех, кто пользуется сервисов через локальных партнеров по электронным кошелькам.