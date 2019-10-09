РИАМО - 9 окт. Перед запуском МЦД-1 и МЦД-2 на 23 остановочных пунктах Московских железных дорог заменили покрытие платформ, все станции Московских центральных диаметров будут благоустроены — на них появятся погодные модули или навесы на всю длину платформы, а также новые малые архитектурные формы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) ведется комплексная подготовка всей пассажирской инфраструктуры будущих станций первых двух диаметров. На данном этапе завершены работы по замене покрытия платформ 23 остановочных пунктов. <…> При этом работы по обновлению покрытия платформ продолжаются», – говорится в материале.

В рамках благоустройства на станциях МЦД появятся также стелы экстренного вызова, а на некоторых остановочных пунктах оборудуют кассовые окна для малобильных граждан.

Первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.