РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 окт. Архивисты Домодедова приняли документы личного фонда домодедовского краеведа, члена военно-научного общества имени Фрунзе, лучшего летчика транспортной авиации СССР 1974 года Виктора Шихова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В октябре 2019 года в архивном отделе администрации городского округа Домодедово на один фонд стало больше. Вот уже пятый человек решил поделиться своей судьбой и историей, положив на архивные полочки свои документы. Это замечательный человек, домодедовский краевед, член военно-научного общества имени Фрунзе, лучший летчик транспортной авиации СССР 1974 года Виктор Шихов, который был лично знаком с Юрием Гагариным», – говорится в сообщении.

Ранее архивом были приняты документы еще четырех жителей Домодедова. Среди них блокадница Ленинграда, учитель начальных классов Добрыниховской начальной школы Римма Осипова; почетный гражданин Домодедова, заслуженный строитель города Лев Николаичев, почетный гражданин Домодедова, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных сил, председатель Домодедовской районной общественной организации ветеранов «Российский союз офицеров запаса» Владимир Еромасов и председатель Домодедовского райсовета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Скляров.