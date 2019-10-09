РИАМО - 9 окт. С приходом холодов обитателям парков становится труднее добывать еду, помочь птицам и белкам пережить зиму можно просто покормив их, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сделать это не так сложно, во многих парках установлены специальные автоматы с кормом для животных, одна порция в которых не стоит больше 100 рублей. Такие автоматы, например, есть у входа в Нескучный сад, на Голицынском и Пионерском прудах.

«Не запрещено также приносить еду с собой. Белок можно побаловать орехами (кроме миндаля), сушеными грибами и фруктами. Уткам можно предложить комбикорм, просо, овсянку и морковь, а небольшим птичкам — зерна подсолнечника, пшеницы и овса, сушеных насекомых или рябину. А вот хлебом кормить животных нельзя», - отмечается в материале.

В некоторых парках также можно разместить свои самодельные кормушки. Это, например, можно сделать на территории Воробьевых гор, в парке «Фили» и Нескучном саду. Важно лишь, чтобы кормушки были сделаны из долговечных материалов. Также при их установке нельзя повреждать деревья — лучше использовать для этого ленты и бечевки.