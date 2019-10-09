РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Ученики кадетских классов школы №11 подмосковной Балашихи вместе с сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» в Королеве, школьники подготовили для ветеранов праздничный концерт, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Мероприятие состоялось 7 октября в рамках праздничных мероприятий «75 шагов к Победе».

«Сотрудники ГСУ СК России по Московской области совместно с кадетами 10-11 классов и учениками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Балашихи посетили Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов». Старший инспектор отдела кадров Елена Титова в торжественной обстановке поздравила пенсионеров с Днем пожилого человека, пожелав бодрости духа, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни», – говорится в сообщении.

От сотрудников ведомства Титова вручила представителям старшего поколения памятные подарки, а кадеты и учащиеся младших классов организовали для постояльцев интерната праздничный концерт с танцами, песнями и стихами.

Концерт закончился совместным танцем «Кадриль моя». Встреча прошла в теплой и душевной обстановке.