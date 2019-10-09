РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. В школе №25 имени А.М. Черемухина в подмосковных Люберцах в среду торжественно открыли новый спортивный стадион, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Школа расположена по адресу: Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов, дом №7.

«Ежегодно мы делаем спортивные площадки на территории школ. В этом году их будет три, вы (школа №25 – ред.) – первые, у кого мы открываем. Этот стадион станет украшением вашей школы», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что на стадионе можно бегать, играть в футбол, баскетбол, волейбол. По словам Ружицкого, на данной площадке позже планируют установить зону для занятий воркаутом.

В рамках открытия стадиона парадом прошли школьники-спортсмены с медалями. После этого провели показательные выступления каратистов, бальных танцоров, волейболистов, футболистов и баскетболистов.