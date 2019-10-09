РИАМО - 9 окт. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов по собственному желанию покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Полномочия Дмитрия Пестова были распределены следующим образом: вице-губернатор Московской области Игорь Тресков будет курировать работу министерства благоустройства Московской области, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства», – говорится в сообщении.

Зампреду правительства Московской области Евгению Хромушину будут подотчетны региональные министерства ЖКХ и энергетики, областная Госжилинспекция и Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО.

Заместитель председателя правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев будет курировать работу управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, а также Госадмтехнадзор в части вопросов надзора за исполнением законодательства по чрезвычайным ситуациям.

Пестов был назначен на должность в осенью 2018 года. Он курировал сферу ЖКХ, областной топливно-энергетический комплекс и благоустройство региона. Кроме того, он координировал работу Госадмтехнадзора, Госжилинспекции и ряда других ведомств.

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