РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. В многофункциональном комплексе «Триумф» подмосковных Люберец 26 октября состоится II Открытый фестиваль киберспорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В рамках мероприятия пройдут турниры по следующим игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: GlobalOffensive и FIFA 20. К соревнованиям допускаются жители Подмосковья старше 14 лет, зарегистрированные на электронном портале «Живу Спортом», – говорится в сообщении.

Для участников фестиваля будет организован танцевально-развлекательный батл на киберспортивном симуляторе JustDance. Также для всех гостей мероприятия будут функционировать интерактивная зона с косплеем и специально оборудованная площадка с VR-технологиями. Еще одним элементом программы станет мастер-класс по военно-тактической компьютерной игре Armored Warfare.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что фестивали киберспорта вызывают огромный интерес у жителей Подмосковья.

«Проведение таких мероприятий служит отличным импульсом к развитию данной дисциплины в нашем регионе. Впервые открытый чемпионат Подмосковья прошел в прошлом году в Одинцове. Тогда в турнире приняли участие более 350 спортсменов, которые боролись за кубок и призовой фонд в 100 тысяч рублей», – сказал Терюшков.

По его словам, онлайн-трансляции матчей в интернете собрали более 100 тысяч просмотров.

«26 октября в Люберцах нас ждет не менее яркая культурно-развлекательная программа. И я уверен, что каждому гостю, пришедшему на фестиваль, будет интересно», – заключил Терюшков.