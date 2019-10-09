РИАМО - 9 окт. В Москве расследуется дело о финансировании запрещенной на территории РФ террористической организации, на совершение терактов в Сирии через Сеть было собрано более 6 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ - ред.) через Интернет», – говорится в сообщении.

Задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Молодому человеку уже предъявлено обвинение. Дело по статье 205 УК РФ (содействие террористической деятельности) расследуют следственные органы Главного следственного управления СКР по Москве.

По имеющимся данным, деятельность по финансированию терроризма осуществляли на территории Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петебрурга, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также Краснодарского края и Тюменской области.

Московские следователи при участии сотрудников подразделений ФСБ провели более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела. По итогам обысков обнаружено и изъято порядка 60 банковских карт, денежные средства в сумме около 6 тысяч долларов и 10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, а также литература экстремистского толка.

«В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела», – отмечается в материале.

Расследование дела о финансировании терроризма продолжается. Следователи намерены привлечь к ответственности всех соучастников преступной деятельности.

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