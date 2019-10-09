РИАМО – 9 окт. Сотрудники Росконтроля проверили несколько марок соленой сельди, назвали самую качественную из них и рассказали о выявленных нарушениях, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для исследования выбрали рыбу брендов «Каждый день», «Балтийский берег», «%» (собственная торговая марка сети «Верный»), «А’море» и «Русская рыбная фактория», – говорится в сообщении.

Продукты проанализировали более чем 50 параметрам качества и безопасности. Изучено соответствие продукции заявленной маркировке, фактической пищевой ценности по массовой доле жира, белка, углеводов. Также эксперты провели микробиологическое исследование, замерили количество соли и консервантов.

Достаточно высокое содержание консервантов нашли в селеди марок «Балтийский берег», «%», «А’море» и «Русская рыбная фактория». Количество сорбиновой и бензойной кислоты превысило допустимый уровень. Хотя образцы были герметично упакованы, значит, их можно рассматривать как пресервы. При соблюдении норм маркирования продукции количество консервантов будет соответствовать нормативу.

К покупке эксперты порекомендовали селедь марки «Каждый день». Остальную продукцию добавили в список товаров с замечаниями.