РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 8 окт. Вопросы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов обсудили в Домодедове на заседании штаба по вопросам обращения с ТКО, регоператору поручили заключить договоры на вывоз отходов со всеми юрлицами округа, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

С докладом на совещании выступил заместитель заведующего теротделом Госжилинспекции Московской области Валерий Вовк. В заседании штаба также участвовали замглавы администрации горокруга Домодедово по вопросам ЖКХ Игорь Колобов, представители Каширского регионального оператора, Госадмтехнадзора Московской области, «МособлЕИРЦ», «Мосэнергосбыта», Ассоциации председателей советов МКД и руководители управляющих организаций.

«В ходе мероприятия сотрудники «МособлЕИРЦ» отчитались о том, что закончена выверка площадей по ООО «М-4», на данный момент завершается выверка в разрезе лицевых счетов с ООО «ДомЭксКом». Каширский региональный оператор, в свою очередь, сообщил, что управляющим компаниям, по которым проведена выверка, уже направлены дополнительные соглашения, а в администрацию городского округа представлена информация об ответственном лице, курирующем финансовую часть услуги «Обращение с ТКО», – говорится в сообщении.

Также сотрудник Госжилинспекции представил доклад о многоквартирных домах Домодедова. В нем сформулированы вопросы, требующие срочного решения. Региональному оператору даны поручения заключить договоры со всеми юридическими лицами на территории городского округа, предоставить «МособлЕИРЦ» список должников, а администрации – утвержденный план уборки ТКО и план мероприятий, направленных на санитарную очистку контейнеров.