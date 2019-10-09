РИАМО - 9 окт. В Московском зоопарке появится павильон «Ластоногие» с бассейнами для морских животных, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства трехэтажного павильона «Ластоногие», который в скором времени станет домом для северных морских котиков и серых тюленей», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Павильон «Ластоногие» будет состоять из комплекса бассейнов с помещениями для морских животных. В состав водного комплекса войдут два больших вольера глубиной 7 метров и три малых глубиной 3,5 метра, а также боксы для животных.

Для посетителей предусмотрена экспозиционная галерея, запроектированная на первом этаже. Кроме того, в павильоне появятся кормокухня, бытовые помещения для персонала, а также вспомогательные и технические помещения.

Помимо основных помещений на втором этаже разместятся морозильная и холодильная камеры, кабинет ветеринара и подсобные помещения, а на третьем этаже расположится специализированная группа помещений для отдела зоологической службы.

«Московский зоопарк – один из старейших в Европе, с самой разнообразной фауной, огромным количеством экзотических, редких животных. Своевременный капитальный ремонт зоопарка позволяет обеспечить новый уровень содержания его подопечных. Для них создадут условия, максимально приближенные к естественным», – заключил Леонов.