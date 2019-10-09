РИАМО – 9 окт. Еще более 1,6 тысячи детских кружков вошли в проект «Наука в Подмосковье», цель проекта - повышение качества дополнительного образования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье подвели итоги работы проекта «Наука в Подмосковье» за III квартал. Участниками проекта, получившими сертификаты, стали свыше 1,6 тысячи детских образовательных объединений региона, среди них 849 детских садов, 728 школ и 84 учреждения дополнительного образования», – отметила Забралова.

Она добавила, что проект «Наука в Подмосковье» направлен на повышение качества дополнительного образования в регионе, развитие объединений технической и естественнонаучной направленностей, а также выявление и раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий.

«В проекте приняли участие 64 муниципальных образования. Было подано 3,3 тысячи заявок от детских объединений. После строго отбора были выбраны самые лучшие. Стать участником проекта – очень почетно. Сертификат доказывает высокий уровень организации дополнительного образования в кружке или секции», – заключила Забралова.