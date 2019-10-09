РИАМО - 9 окт. За 9 месяцев 2019 года скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли свыше 1,3 миллиона жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Забота о своем здоровье начинается с малого, в том числе с информации о собственном ВИЧ-статусе. Ежемесячно в Подмосковье порядка 150 тысяч человек проходят скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в мобильных комплексах тестирования на ВИЧ, которые регулярно выезжают в муниципальные образования Подмосковья

По ее словам, ежегодно тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Подмосковье проходят 25% населения. Всего же на данный момент в регионе антиретровирусную терапию получают свыше 26 тысяч человек.