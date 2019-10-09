РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В фитнес-клубе подмосковного Подольска собрали две тележки предметов личной гигиены и игрушек для подопечных организации «Ничьи дети», сообщается в группе «БОО «Ничьи дети» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительная общественная организация «Ничьи дети» Подольска благодарит фитнес-клуб «Атмосфера» («Дон-Спорт») за проведение благотворительной акции по сбору детских товаров в пользу подопечных организации – детей-сирот, отказников, детей в трудной жизненной ситуации, находящихся длительное время в больницах. Были собраны две большие телеги предметов для детей (памперсы, игрушки и многое другое)», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в ближайшие дни волонтеры передадут собранные вещи в Подольскую детскую городскую больницу.