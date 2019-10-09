РИАМО – 9 окт. В России могут возникнуть перебои с поставками импортной бутилированной воды из-за новой системы ее контроля, также может повысится цена на данную продукцию, пишет в среду газета «Известия».

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в стране эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды. Однако дата запуска эксперимента пока не названа. Предполагается, что контролировать наличие маркировки на импортной продукции будут таможенные органы. Значит, проставлять ее нужно до ввоза на территорию РФ. Технология предполагает, что каждый такой код генерируется в онлайн-режиме, после чего переносится на стикер.

«В «Опоре России» полагают, что иностранные производители, вероятнее всего, откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях. Из-за этого импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с цифровыми кодами в «ручном режиме». То есть непосредственно перед ввозом в РФ», – говорится в статье.

Этот процесс – слишком сложный и затратный для компаний. Проблемы могут возникнуть и у отечественных производителей, которым тоже придется потратиться на новое оборудование.

«Опора России» отмечает, что введение маркировки может привести к исчезновению с российского рынка ряда производителей и увеличению цен на воду.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что дату старта эксперимента определят в декабре. Компаниям дадут возможность протестировать все возможности маркировки, настроить технические и бизнес-процессы.

Ведомство рассчитывает, что маркировка позволит бороться с нелегальным оборотом питьевой и минеральной воды, и уверяет, что оснований для роста цен нет.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что питьевую воду в России подделывают чаще всего. Доля фальсификата варьируется от 25% до 30%, а в некоторых регионах – до 80%.