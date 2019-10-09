РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Сведения в отношении ООО «Промдорстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на выполнение работ по строительству пристройки к зданию общеобразовательной школы №8 в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Согласно представленным администрацией Балашихи сведениям, учреждение направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок. Однако ООО «Промдорстрой» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по строительству пристройки к зданию МБОУ СОШ №8. На заседании комиссии Московского областного УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Промдорстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.