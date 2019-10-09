РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Компенсацию за домашний телефон в размере 220 рублей получают более 17 тысяч жителей Балашихи, средства выплачивают ветеранам труда и военной службы, сообщила исполняющая обязанности начальника Балашихинского управления социальной защиты населения Татьяна Малкина.

«В городском округе Балашиха компенсацию расходов по оплате услуг местных телефонных соединений получают более 17 тысяч человек», – сказала Малкина.

В соответствии с законом Московской области от 23 марта 2006 года «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», ветераны труда и ветераны военной службы, получающие пенсию по старости или достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие необходимый страховой стаж для назначения пенсии по старости и являющиеся абонентами телефонной сети, могут оформить ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей.

Установленная мера социальной поддержки предоставляется ветеранам труда и ветеранам военной службы, не являющимся федеральными льготниками.