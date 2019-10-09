РИАМО - 9 окт. На выставке «Золотая осень» в Москве можно увидеть экзотических коз, коллекционных кур и редких коров, которые привезли 15 племенных сельхозорганизаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Демонстрационный показ уникальных сельскохозяйственных животных проходит на ВДНХ. Подмосковье представило самую большую коллекцию.

«В павильоне «Животноводство и племенное дело» Подмосковье представляют 15 сельскохозяйственных племенных организаций животноводства и птицеводства», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На выставке можно попробовать вкусное подмосковное молоко коров лучших пород страны. Разин отметил, что животноводы региона представили крупный рогатый скот, коров-рекордсменок и победительниц конкурсов. Это животные молочных пород черно-пестрой и голштинской, мясной абердино-ангусской. Также представлены быки-чемпионы, пушные звери – лисицы, норки, песцы, кролики, шиншиллы, коллекционные породы кур, перепелов, цесарок, редкие овцы и козы.

Министр дополнил, что в выставке участвуют племенные хозяйства «Барыбино», «Головково», «СПК имени Ленина», «Зеленоградское», ФГУП «Пойма», центр племенного животноводства «Тексель фарм», «Племенной зверосовхоз Салтыковский», «Генофонд», «Московское по племенной работе» и многие другие организации. На «Золотую осень» привезли более 200 племенных сельскохозяйственных животных, а также разные породы пушного зверя и птицы из всех регионов России.

По итогам выставки лучшие хозяйства будут награждены медалями и дипломами за развитие племенного и товарного животноводства. В 2018 году министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области было награждено золотой медалью за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Выставка «Золотая осень – 2019» проходит с 9 по 12 октября в Москве на территории ВДНХ. Павильон Московской области расположен в середине центрального павильона №75.