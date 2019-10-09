РИАМО – 9 окт. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предложил альтернативу отечественным туристам взамен турецкой Антальи, где накануне отели объявили о закрытии продаж из-за высокого спроса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Барзыкин уверен, что практически все Средиземноморье сравнимо с Турцией по цене, развитию инфраструктуры и климату.

«Россиянам он рекомендовал рассматривать в первую очередь Кипр, а также страны Балканского полуострова. В качестве альтернативы эксперт предложил Италию, Грецию, страны Юго-Восточной Азии и Доминикану», – отмечается в сообщении.

Ранее был обнародован список самых загруженных туристами мест, в котором Анталья расположилась на 16 позиции. Лидерами стали остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Майорка в Испании. При этом текущий год стал рекордным по посещению Турции российскими туристами.

«По данным турецкого министерства культуры и туризма, в июне страну посетили более 1,03 миллиона россиян – это рекорд как минимум за последние 19 лет», – уточняется в сообщении.

Для турецкой туристической индустрии Россия продолжает оставаться ключевой страной. Доля россиян в общем турпотоке в Турции достигла 22%. Занимающая второе место Германия обеспечивает лишь 10% от общего туристического потока, резюмируется в материале.