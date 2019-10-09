РИАМО - 9 окт. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019» начала свою работу в Москве на ВДНХ, Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций, которая разместилась на площади в 160 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году главная тема выставки – устойчивое развитие сельских территорий. В мероприятии принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Традиционно в выставке активно участвует и Московская область во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным.

«В течение четырех дней мы будем показывать все, чем богата наша подмосковная земля. Более 25 хозяйств представляют гостям выставки все самое лучшее, интересное и вкусное – уникальные региональные продуктовые бренды, качество которых уже оценено большим количеством наград, инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные технологии, лучшие породы сельскохозяйственных животных», – заявил Разин.

Агропромышленная выставка «Золотая осень» на ВДНХ была и остается самой масштабной и популярной в России выставкой достижений сельского хозяйства страны. На ней можно познакомиться сразу со всеми регионами, посетить специализированные смотры сельхозтехники и оборудования для АПК, животноводства, а также оборудования для ветеринарии и медицины, выставки корма для сельхозживотных и удобрения.

«Я уверен, что выставка даст возможность продемонстрировать достижения наших аграриев, а также обменяться опытом, обсудить насущные проблемы развития отрасли аграриям с руководством АПК и заключить новые деловые контакты», – отметил глава Минсельхозпрода.

На стенде Московской области в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин подпишет 18 соглашений общим объемом инвестиций в сумме свыше 14,2 миллиарда рублей.

Продлится выставки на ВДНХ до 12 октября. Помимо этой выставки, в рамках «Золотой осени» с 4 октября начал свою работу большой гастрономический фестиваль. Он пройдёт до 13 октября на центральных и окружных площадках Москвы - Красной площади, площадях Революции, Славы и других уголках столицы. Сельхозпраздник организован также в городах Подмосковья и других регионах России.