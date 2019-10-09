РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. Люберецкий водоканал полностью оснащен современной техникой и готов к работе в зимний период, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проверил готовность к зиме водоканала, который находится на Октябрьском проспекте, дом №213А.

«Мы ежегодно проверяем водоканал, смотрим, как готов к зиме коллектив, техника. Водоканал обречен быть готовым к аварийным ситуациям круглогодично, потому что обеспечение водой – это важно. В Люберецком водоканале работают профессиональные люди. Водоканал оснащен всей необходимой техникой, современным оборудованием», – сказал глава Люберец.

По его словам, в Люберцах 28 водосборных и 32 канализационные станции.

«Зимний период мы должны пройти на уровне, даже если будут аварии», – подчеркнул Ружицкий.