РИАМО – 9 окт. Ученые из России создали растяжимые токопроводящие пленки, которые станут основой для гибких экранов, медицинских датчиков и тактильных сенсоров для роботов, пишет в среду газета «Известия».

«Новые пленки позволят делать гнущиеся мобильные телефоны максимально тонкими, выгодно отличая их от существующих. Например, толщина складного смартфона Samsung Galaxy Fold составляет 17 миллиметров, а его китайский конкурент Huawei Mate X стройнее на целых 6 миллиметров. Однако и он не дотягивает до классических аппаратов – в частности, толщина недавно представленного iPhone 11 всего 8,1 миллиметра», – отмечается в сообщении.

Важным преимуществом разработки станет и возможность многократно растягиваться до 100% при сохранении работоспособности, достигающаяся благодаря особому способу производства и нанесению углеродных нанотрубок на полимерную основу из полидиметилсилоксана.

Руководитель лаборатории наноматериалов Сколковского института науки и технологий профессор РАН Альберт Насибулин рассказал, что для создания материала используется химический реактор, в трубку которого подается поток железных наночастиц и углеродсодержащего газа (к примеру, метана), который при высокой температуре (около 1 тысячи градусов) разлагается на их поверхности, превращаясь в однослойные углеродные нанотрубки.

«Если же два компонента пленки скрепить без предварительного растягивания, то по мере изменения размера она будет менять сопротивление (за счет изменения толщины слоя нанотрубок). Это можно использовать при создании медицинских датчиков для снятия ЭКГ, а также для мониторинга частоты пульса и дыхания», – дополнил ученый.

Насибулин также пояснил, что в данном случае показания снимаются более качественно, чем при использовании классических металлизированных электродов, так как исключаются шумы, которые возникают при их применении. Это подтверждено на одном из медицинских приборов.

Помимо этого, на основе гибких пленок хотят создать гибкие датчики касания и давления, которыми можно будет «обтягивать» манипуляторы роботов – это придаст им высокую тактильную чувствительность и позволит выполнять более тонкую работу.

Эксперт уверен, что лучшего эффекта от применения пленок можно добиться при создании датчиков давления, для которых они подходят наилучшим образом.

Уже известно, что рыночная цена новой пленки из углеродных нанотрубок и полимера будет сопоставима со стоимостью оксида индия-олова и составит около 20–30 долларов за 1 квадратный метр.