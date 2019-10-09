РИАМО - 9 окт. На юге Москвы в районе Нагорный стартовало строительство многоэтажного дома для переселения по программе реновации, завершить работы планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом на 66 квартир строят по адресу: Симферопольский проезд, владение 7, строение 1. Сейчас идут подготовительные работы, сделано ограждение строительной площадки, началось устройство бытового городка и временных дорог.

«Жилой дом - односекционный монолитный с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения на первом этаже», — говорится в сообщении.

Дом возводят по индивидуальному проекту. Фасады облицуют плитами из искусственного камня и клинкерной плитки. На них появятся коробы для кондиционеров. В вестибюле сделают колясочную, комнату консьержа, кладовую, также там появятся два лифта на 400 килограммов и одну тонну с визуальными и тактильными средствами информации.

Дом рассчитан на 66 квартир, 11 из которых будут однокомнатными, 44 запроектированы двухкомнатными, а еще 11 — трехкомнатными. Общая жилая площадь — 3884,9 квадратных метра.

Двор дома благоустроят и озеленят, там построят детскую и спортивную площадки. Также у дома будет своя подземная парковка, а во дворе также обустроят стоянку.

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на юге города в программу реновации вошли 378 домов, в районе Нагорный — 53 дома. Уже подобраны четыре стартовые площадки.