РИАМО – 9 окт. Всемирный банк снизил прогноз по росту российского ВВП, по итогам года он составит 1%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики РФ в 2019 году с 1,2% до 1%. На 2020 год Всемирный банк понизил прогноз с 1,8% до 1,7%, а на 2021 год – сохранил на уровне 1,8%», – говорится в докладе банка, размещенном на официальном сайте.

В нынешнем году это уже второй пересмотр Всемирного банка по росту ВВП России в сторону понижения.

Эксперты банка считают, что слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад в более низкий, чем ожидалось, рост ВВП в начале года. При этом производственная активность замедлилась в первом полугодии из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении нефтедобычи.

Кроме того, объем розничных продаж также замедлился из-за повышения налога на добавленную стоимость с начала года с 18 до 20%, а уровень потребительского доверия оставался отрицательным.

Аналитики международной организации заявляют, что поддержать рост экономики могут смягчение фискальной и монетарной политики, различные инфраструктурные проекты.

Параллельно Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году с 2,6% до 2,5%.