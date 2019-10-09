РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 окт. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Октябрьская в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 9 октября в 02:43 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Октябрьская, дом №13. В 03:11 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники.