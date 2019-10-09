РИАМО - 9 окт. Следственный комитет инициировал проверку по факту информации из СМИ, согласно которой компания наживалась на столичных пенсионерах, предоставляя им за деньги услуги, которые можно получить бесплатно, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В эфире программы федерального канала вышел сюжет о том, что одна из коммерческих компаний входит в доверие к пенсионерам, и предлагает им услуги за денежные средства, которые они могут получить бесплатно, обратившись в многофункциональный центр», – сказала собеседник агентства.

Злоумышленники заключали с пенсионерами договоры, а после получения денег просто пропадали.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – добавила Иванова.

Следователи намерены проверить все изложенные в сюжете факты. Для этого проводится целый ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.